Svetovni prvak v reliju se je preizkusil še v formuli 1 (VIDEO)

Finskemu šampionu Kalleju Rovanperäju so se uresničile nove sanje. Dvakratni svetovni prvak v reliju (v sezonah 2022 in 2023) se je v Spielbergu preizkusil še v vožnji z Red Bullovim dirkalnikom formule 1.

»To je bil čudovit dan, vozil pa sem tri različne formule,« je bil po nepozabnem dnevu na Red Bullovem Ringu nasmejan Rovanperä. »Odpeljal sem kar nekaj krogov, vožnja s formulo 1 pa je bila tista, s katero sem se spogledoval že nekaj časa. Zelo sem vesel in hkrati hvaležen Red Bullu, da so mi to omogočili,« je bil nad izjemno izkušnjo navdušen 24-letni Finec.

Kot je pristavil, je dan minil, kot bi trenil, za krmilom dirkalnika iz kraljevskega avtomobilističnega razreda pa mu je šlo dobro od rok. »Dirkališče sem zapustil z zelo dobrimi občutki,« je dodal zvezdnik iz mesta Jyväskylä, ki je bil očaran nad neverjetnimi silami G in izjemnim oprijemom, zaradi katerega je lahko zelo hitro drvel tudi skozi zavoje.

Rovanperä je na dirkah med svetovno elito v reliju s toyoto yaris slavil že 15 zmag, od tega štiri v letošnji sezoni, v kateri pa je izpustil več preizkušenj, zaradi česar ne bo ubranil lovorike. Čedalje bolj pogosto ga je videti na dirkališčih: dokazuje se v driftanju, nazadnje pa se je udeležil dveh preizkušenj za italijanski pokal razreda porsche carrera v Monzi, na katerih je zasedel šesto in osmo mesto.