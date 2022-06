Formula 1 v Melbournu vsaj do leta 2035

Organizatorji dirke v Melbournu so v četrtek objavili nov desetletni sporazum s formulo 1, s čimer so premagali konkurenčne ponudbe iz Sydneyja in Gold Coasta, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Dirka je bila prvič izvedena leta 1928, od leta 1996 pa poteka na dirkališču Albert Park Circuit v Melbournu.

Aprila je ta dirka po dveh letih odsotnosti zaradi pandemije novega koronavirusa privabila rekordne množice, ko je zmagal Ferrarijev Charles Leclerc. Med dirkaškim koncem tedna v Melbournu si je dogajanje v Albert Parku ogledalo blizu 420.000 gledalcev. Šlo je za rekorden obisk dirkališča in enega največjih v zgodovini tega športa.

»Dirka je bila vedno priljubljena za navijače, voznike in ekipe, Melbourne pa je neverjetno in živahno mednarodno mesto, ki predstavlja popolno mesto in prizorišče za naš šport,« je v izjavi dejal predsednik F1 Stefano Domenicali.

Dirki formule 2 in 3 bosta v naslednji sezoni prvič dodani vikendu za veliko nagrado v Avstraliji.