Francesco Bagnaia na prestol motoGP s podporo Valentina Rossija

Francesco Bagnaia letos ni dokončal kar petih dirk motociklističnega svetovnega prvenstva, kar je običajno preveč za boj za vrh v razredu motoGP. Zato pa je bil toliko bolj stanoviten na 15 preizkušnjah, na katerih je privozil do cilja. Dosegel je sedem zmag in se še trikrat povzel na zmagovalni oder, kar mu je zadostovalo za prvo lovoriko v kraljevskem razredu. Na veliki nagradi Valencie je odbil še zadnji napad lanskega prvaka Fabia Quartararoja.

Kaj je napovedal Ducatijev as pred odločilnim nastopom in kaj je uresničil? Zakaj ga vsi kličejo Pecco? Koliko let so Italijani čakali na naslov prvaka? Kdo sta na vrhu njihove zgodovinske razpredelnice? Kdo je Bagnaio navdušil za dirkanje in kdo je njegov vzornik?