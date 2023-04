Francesco Bagnaia z zmago v Jerezu na vrh svetovnega seštevka

Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je bil najhitrejši na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu elitnega razreda motoGP za veliko nagrado Španije v Jerezu. Drugi je bil Južnoafričan Brad Binder (KTM), tretji pa še en dirkač ekipe KTM, Avstralec Jack Miller.

Binder je v soboto dobil šprintersko dirko na tem prizorišču, danes pa je bil blizu dvojnemu uspehu. Z Millerjem sta namreč narekovala ritem večji del dirke, ki je bila sicer po prvem štartu zaradi trčenja ter padca Miguela Oliveire in Fabia Quartararoja prekinjena.

Quartararo je sam odšepal s prizorišča padca in je pozneje lahko štartal še enkrat, medtem ko so Oliveiro odpeljali na zdravniški pregled, njegova ekipa pa še ni sporočila, kakšne so posledice padca. Po drugem startu sta se najbolje znašla oba dirkača KTM. Aleix Espargaro, ki je na aprilii dobil kvalifikacije, je bil na dirki manj uspešen. Na koncu se je prebil do petega mesta, a brez pravih možnosti za zmago.

Italijan tokrat brez napak

V ospredju pa sta bila oba dirkača v oranžnem in le Bagnaia je bil kolikor toliko blizu. Binder je bil v ostrem boju moštvenih sotekmovalcev uspešnejši in je vodil, toda Miller je imel za seboj nepopustljivega Bagnaio. Svetovni prvak se je prebil mimo njega na drugo mesto in v zadnjih krogih se je začel še lov na zmago.

V posladku za ljubitelje dirkanja je tri kroge pred koncem tudi prišel do vodstva. A dirke še ni bilo konec, saj je bil tudi Binder odločen, da bo poskusil še enkrat. Zdaj je bil on v vlogi lovca, a Bagnaia – pred tem je dvakrat klasično dirko končal predčasno brez točk – tokrat ni delal napak. Tudi v zadnjem krogu je dobro zapiral tekmeca in ciljno črto prevozil kot prvi.

»Zelo sem vesel. Ta konec tedna smo naredili izjemen napredek, imeli smo težave, a smo z ekipo našli prave nastavitve za dirko. Razmere so bile težke, po dveh ničlah sem vedel, da moram priti v cilj. Zmagati pa je bilo že kar fantastično,« je bil dobre volje Bagnaia.

Z zmago je prevzel tudi vodstvo v seštevku sezone. Njegov rojak Marco Bezzecchi (Ducati VR46), ki je imel pred preizkušnjo tri točke naskoka, je namreč padel in končal v pesku s točkovno ničlo. Bagnaia ima zdaj 87 točk, Bezzecchi pa 65.

Naslednja postaja SP v motociklizmu bo dirka v Le Mansu 14. maja.