Španski zvezdnik Marquez mora ohraniti potrpežljivost

Španski motociklistični zvezdnik Marc Marquez je na današnji novinarski konferenci dejal, da bi si lahko ob prehitri vrnitvi na dirkališča ogrozil kariero, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Šestkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu motoGP se je želel vrniti ta konec tedna v Jerezu, a je vrnitev prestavil za dva tedna.

Tridesetletnik ni dirkal vse od nesreče na prvi preizkušnji sezone za VN Portugalske. Takrat je v drugem krogu prepozno zavrl in se zaletel v domačina Miguela Oliveiro. Pregled v bolnišnici je kasneje razkril zlom dlančnice, za kar je potreboval operacijo, sicer že peto v zadnjih treh letih.

»Upal sem na povratek v Jerezu, a je bila odločitev zdravnikov glede dirkanja v Jerezu soglasna,« je na novinarski konferenci dejal Marquez. »Tveganje, s čimer bi spodkopal uspešnost operacije, je bilo preveliko,« je še dodal. Španec je že izpustil dirki v Argentini in ZDA, ta konec tedna pa ga bo na VN Španije nadomestil domačin Iker Lecuona.

Zdravniki so mu po operaciji svetovali med šest in osem tednov počitka, kar sovpada z nastopom na VN Francije čez dobra dva tedna. »Za povratek v Le Mansu bom storil vse, a tudi to ni 100-odstotno. Če bi se še enkrat poškodoval na istem mestu, bi lahko ogrozil nadaljevanje kariere.«

Dirkač Honde bo moral ob povratku za manever na Portugalskem odslužiti še kazen dveh dolgih krogov na dirki. Na to odločitev se je Honda že pritožila, Marquez pa o tem ne razmišlja. »Kazen zame ni pomembna, saj sem osredotočen na popoln povratek. Zame je največja kazen, da sem se poškodoval in izpustil tri dirke,« je še dodal.

V razredu motoGP po treh preizkušnjah SP vodi Italijan Marco Bezzecchi, ki je zbral 64 točk. Sledita mu svetovni prvak in rojak Francesco Bagnaia (53) ter Španec Alex Rins (47).