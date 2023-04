Južnoafričan je bil predaleč za zadnji napad svetovnega prvaka

Južnoafričan Brad Binder (KTM) je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega prvenstva v motociklizmu v razredu motoGP v španskem Jerezu. Drugi je bil svetovni prvak Italijan Francesco Bagnaia (Ducati).

Sprintersko preizkušnjo, sobotno novost v elitnem razredu motoGP v letošnji sezoni, je zaznamovala prekinitev po množičnem trčenju po prvem startu. Vanj so bili udeleženi Španca Raul Fernandez in Alex Marquez, vodilni v SP Italijan Marco Bezzecchi in njegov rojak Franco Morbidelli.

Na srečo ni bilo hujših poškodb, po ponovljenem startu pa sta se v ospredje prebila oba dirkača ekipe KTM. Začel se je boj za zmago med ekipnima sotekmovalcema, razplet pa je budno spremljal svetovni prvak Bagnaia.

Ko je že kazalo, da bo Avstralec Jack Miller prišel do zmage, je Binder napadel in se tri kroge pred ciljem sam prebil na prvo mesto. A dvojna zmaga KTM je bila ogrožena, saj je bil zelo blizu tudi Bagnaia. Prav v zadnjem krogu je tudi napadel in bil uspešen, tako da je Avstralca potisnil na tretje mesto. Binder pa je bil takrat vendarle že predaleč, da bi lahko Ducatijev dirkač poskušal napasti še njega.

»Bilo je fantastično, po drugem startu se je izjemno razpletlo. Počutil sem se močnega, držal sem se Jacka in napadel. Krasno je, da sem zmagal, hvala vsem v ekipi, občutek je res izjemen,« je po zmagi dejal Binder.

V množičnem trčenju na začetku dirke jo je skupil tudi Španec Alex Marquez. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

Prvi v kvalifikacijah končal v pesku

Izkazal se je tudi izkušeni domačin Dani Pedrosa, ki v Jerezu nastopa s povabilom ekipe KTM. Potem ko je presenetil že s šestim mestom v kvalifikacijah, je tudi na dirki, zanj prvi sprinterski v dolgi karieri, končal na šestem mestu. Pred njim sta se uvrstila še njegov rojak Jorge Martin (Pramac Ducati) in Portugalec Miguel Oliveira (Aprilia RNF).

Deveti pa je bil, potem ko je prestal padec po prvem startu, na koncu Bezzecchi. Dirkač ekipe Ducati VR46 je kljub temu obdržal skupno prvo mesto v SP, a se je prednost precej stopila. Zdaj ima 65 točk, Bagnaia 62, tretji je danes sedmouvrščeni Španec Maverick Vinales (Aprilia) z 48.

V dopoldanskih kvalifikacijah, ki so štele tako za današnjo sprintersko preizkušnjo kot za nedeljsko klasično dirko, je bil najboljši Španec Aleix Espargaro. Dirkač Aprilie je sicer na sprinterski dirki ostal brez točk, saj je v šestem krogu padel in končal v pesku.

Za njim sta se v kvalifikacijah uvrstila Miller in Martin, iz druge vrste pa so današnjo in bodo nedeljsko dirko začeli Binder, Bagnaia in Pedrosa. Bezzecchi se ni uvrstil v zadnji del kvalifikacij in si je privozil šele 13. izhodišče, šele 16. pa je bil nekdanji svetovni prvak Francoz Fabio Quartararo (Yamaha).