VN Amerik v znamenju padcev, najhitrejši Alex Rins

Alex Rins (Honda) je zmagovalec dirke elitnega razreda motoGP za veliko nagrado Amerik v Austinu v okviru motociklističnega svetovnega prvenstva. Španec, ki je v Teksasu zmagal drugič po letu 2020, je prvo polovico dirko vozil na drugem mestu, v vodstvo pa je prišel po padcu Francesca Bagnaie.

»Res sem vesel in ponosen. Tukaj sem zmagal v že v vseh razredih, v kraljevskem že s Suzukijem, zdaj še s Hondo. Težko je bilo slediti Bagnaiajo, a v določenih sektorjih sem od motocikla iztisnil vse, kar se je dalo. Obrestovalo se mi je,« je po zmagi dejal Rins, ki je po Marcu Marquezu šele drugi voznik Honde z zmago v zadnjih petih letih.

Padci so na zahtevni progi sicer zaznamovali dirko, zaradi njih dirke ni končalo kar osem tekmovalcev, med njimi tudi nekaterih favoritov. To sta izkoristila Luca Marini (Ducati) in nekdanji svetovni prvak Fabio Quartararo, ki sta zasedla drugo in tretje mesto.

V skupnem seštevku svetovnega prvenstva je vodstvo spet nekoliko povečal Marco Bezzecchi, ki je bil tokrat šesti.