Francija bi po poletnih olimpijskih igrah gostila še zimske leta 2030

Francija, ki bo naslednje leto gostila poletne olimpijske igre, je napovedala, da se bo potegovala tudi za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2030. Uradno naj bi bila gostiteljica Nica, prizorišča pa bi se razprostirale od Nice do Savojskih Alp.

Vodja francoskega olimpijskega komiteja David Lappartient in predsednik alpske regije Renaud Muselier sta ob predstavitvi svojih predlogov obljubila, da bo kandidatura v 95 odstotkih temeljila na obstoječih lokacijah. Zato menita, da proračun iger ne bo presegel 1,5 milijarde evrov.

Nica bi gostila olimpijsko vas, medijski center in drsalne dogodke, v tem obalnem mestu bodo morali zgraditi drsališče. Smučišče Meribel-Courchevel, kjer je bilo zadnje svetovno prvenstvo, bi gostilo alpske smučarske dogodke, Isola 2000 bi gostila tekmovanja v deskanju na snegu, Grand-Bornand pa je namenjen nordijskim dogodkom.

Doslej sta kandidaturo za igre napovedali še Švica in Švedska, prireditelj iger 2030 in 2034 bo po napovedih znan julija leta 2024. Francija je zimske igre doslej gostila trikrat, leta 1924 v Chamonixu, leta 1968 v Grenoblu in leta 1992 v Albertvillu.

»Zaradi naših smučarskih zmogljivosti imamo velike možnosti za zmago. Imamo politično podporo na regionalni ravni in predsednika Francije,« je dejal Muselier.