Težko pričakovali novo družinsko zdravnico, a si je premislila

V Zdravstvenem domu (ZD) Idrija so se nadejali, da bo maja začela delo nova družinska zdravnica. Opredelila naj bi okrog 1500 ljudi. A zdravnica si je premislila, pogodbe ne bo podpisala, tako da brez osebnega zdravnika (po podatkih ZZZS z začetka letošnjega leta) ostaja okrog dva tisoč občank in občanov Idrijsko-cerkljanskega. V Zdravstveni postaji (ZP) Cerkno bo pogoje za upokojitev že letos izpolnil družinski zdravnik, vendar je menda obljubil, da bo še naprej vodil ambulanto.

Kje so vzroki, da družinska zdravnica ne bo podpisala pogodbe o zaposlitvi? Direktor ZD Idrija Tomaž Glažar je na današnji novinarski konferenci pojasnil, da je za svojo odločitev, ki je neprijetno presenetila vse, navedla »osebne razloge«. Zdravnici so po Glažarjevih besedah nudili optimalne pogoje za delo, zagotovili so ji stanovanje ter v njeno izobrazbo v času obveznega kroženja vložili tudi kar nekaj denarja, a se je odločila, da ne bo ostala.

Občanom, ki so brez osebnega zdravnika že dve leti – takšnih je okrog tisoč –, bodo v ZD Idrija kljub zakonu, ki jim nudenje obravnave nalaga (le) dve leti po izgubi zdravnika, še naprej zagotavljali zdravstveno obravnavo v ambulanti za neopredeljene paciente.

V ZD Idrija formalno stavkata le dva zdravnika, so pa vsi zdravniki izrazili solidarnost s stavko.

Nekaj optimizma, da se bo vsaj v prihodnosti kadrovska stiska v ZD Idrija omilila, nudi visoko število specializantov družinske medicine, ki bodo tudi poleti reševali ambulante. V kratkem bodo imeli šest oziroma sedem specializantov družinske medicine ter specializantko pediatrije. Kako bo potekalo delo v poletnih mesecih, ko bodo posamezni zdravniki in drugo zdravstveno osebje na dopustu, se bodo odločili prihodnji teden. Strokovni direktor ZD Idrija Miloš Simov je zatrdil, da slabše kot v preteklih dveh letih, ko je ob dopustih kadrovsko stisko večala še epidemija koronavirusa, zagotovo ne bo.

Slovenija težko še konkurenčna BiH in Srbiji

Zdravnica, ki so jo v Idriji težko pričakovali, je prišla iz Bosne in Hercegovine. Čeprav razlogov za prekinitev pogodbe ni navedla, je Miloš Simov danes opozoril, da je Slovenija s pogoji dela in višini plač težko še konkurenčna drugim balkanskim državam.

V ZD Idrija si bodo kljub vsemu še naprej prizadevali privabiti zdravnike iz tujine. Kje bodo dobili kader za urgentni satelitski center, ki je že od vsega začetka predviden v Idriji, še ni povsem jasno. Obratovanje nujne medicinske pomoči za zdaj rešujejo z zunanjimi sodelavci, a je k zmanjšanju števila teh prispevala stavka.

Vsaj na področju fizioterapije ni kadrovskih težav, jih pa tam pesti prostorska stiska. Čakalne dobe so se na tem področju sicer dramatično podaljšale – trenutno znašajo kar okrog 300 dni. V Cerknem se lahko nadejajo za začetek ene ambulante za fizioterapijo, ob odprtju nove zdravstvene postaje pa še dodatne.

Miloš Simov in Tomaž Glažar FOTO: Anja Intihar/Delo

Še vedno brez ginekologa

Še ena pereča težava lokalnega zdravstva na Idrijsko-cerkljanskem je odsotnost stalnega ginekologa. Od leta 2019 se je v ZD Idrija menjalo že kar nekaj specialistov ginekologije, nobenega jim ni uspelo prepričati, da bi ostal za stalno.

Trenutno se v ambulanto kot zdravniki specialisti vključujejo dve ginekologinji in ginekolog ter specializantka – maja je bila ambulanta odprta vsega skupaj šestkrat. S 1. septembrom naj bi vsaj sklenili pogodbo s specializantko ginekologije, ki bo enkrat na teden v Idriji obravnavala pacientke in jih tudi opredeljevala. Podatkov o tem, koliko občank je brez ginekologa, v ZD Idrija nimajo.

Leto 2023 so v zdravstveni ustanovi zaključili v rdečih številkah oziroma s 140.000 evri minusa. Po Glažarjevih pojasnilih je polovico izgube moč pripisati visokim cenam materiala in opreme, dodatnega denarja za to pa v ZD Idrija niso dobili. Direktor je znova opozoril tudi na težave zdravstvenih ustanov, ki se pri javnih naročilih v primerjavi z zasebniki glede nižanja cen sploh ne morejo pogajati. Za dve zaposlitvi zdravnic iz tujine – ena od obeh je zdravnica, ki si je premislila in prekinila pogodbo – so lani namenili 52.000 evrov.

O finančni strukturi nove zdravstvene postaje v Cerknem še ni mogoče govoriti, se je pa načrt za selitev premaknil vsaj do točke, ko so narejeni idejni načrti, potrebni za vložitev gradbenega dovoljenja. Glede selitve oziroma odprtja postaje direktor, ki mu mandat poteče februarja prihodnje leto, tokrat raje ni špekuliral.