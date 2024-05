Dobrodelna organizacija Harryja in Meghan v težavah

Ko sta vojvoda in vojvodinja Susseška odstopila kot ožja člana britanske kraljeve družine in se preselila v ZDA, je bila ena njunih prvih potez ustanovitev dobrodelne organizacije Archewell, ki sta jo poimenovala po njunem zdaj petletnem sinu Archieju. Fundacija, ki deluje pod geslom »Pokaži se, delaj dobro«, podpira projekte, kot sta pomoč afganistanskim ženskam v ZDA in boj proti dezinformacijam. A vse ni idealno. Kot poroča časopis Independent, organizacija Archewell zamuja z izplačilom honorarjev, oddajo letnih poročil in s plačilom pristojbin, zato ji je kalifornijski državni tožilec Rob Bonta poslal obvestilo, naj prenehajo z zbiranjem in izplačevanjem sredstev. Kot je navedeno na spletni strani kalifornijskega ministrstva za pravosodje, se organizacijam, ki ne predložijo popolnih vlog za proračunsko leto, pošlje obvestilo, naj prenehajo s svojimi aktivnostmi. Če organizacija svojih obveznosti ne bo izpolnila, ji grozi tudi finančna kazen in prekinitev ali preklic registracije.

Novica, da Harry in Meghan kršita zakon, je prišla na dan sredi njune turneje po Nigeriji, kjer obiskujeta šole in z otroki sodelujeta pri športnih aktivnostih, napovedala pa sta tudi, da bosta razširila obseg svojih dobrodelnih aktivnosti.

Umetnik Jonathan Yeo pred portretom Karla III. Foto Aaron Chown/AFP

Iz poročila organizacije za leto 2021, ki je bila predložena februarja lani, je razvidno, da so od donatorjev zbrali 13 milijonov dolarjev, ​​medtem ko so razdelili 3 milijone dolarjev nepovratnih sredstev.

Na britanskem dvoru novice niso komentirali, so pa v torek razkrili prvi uradni portret Harryjevega očeta, kralja Karla III., odkar je postal kralj. Portret kralja v uniformi valižanske garde z močnim rdečim ozadjem je ustvaril britanski slikar Jonathan Yeo, kralju pa nad desno ramo lebdi metulj, ki simbolizira njegova okoljevarstvena prizadevanja.