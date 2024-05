Švicarja_ko sprejeli kot junaka_injo

V nadaljevanju preberite tudi:

Po kaotični Evroviziji, ki so jo spremljali protesti, prepovedi, odpovedi in nenazadnje razbit stekleni pokal, smo v slovenščini kaotično pospremili tudi švicarskega zmagovalca Nema, ki je ob zmagi ponosno poudaril, da je nebinarna oseba, torej svojega spola ne zaznava v celoti kot ženskega ali moškega, spolna identiteta pa mu je bila tudi navdih za zmagovalno skladbo The Code. Kako v slovenskem jeziku pišemo o nebinarnih osebah, kako jih citiramo, povzemamo ... Načinov je očitno več, v jezikoslovni stroki pa konsenza ni.