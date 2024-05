Rekorder paradižnik z ostanki 16 pesticidov

V nadaljevanju preberite:

Velika večina živil – 96 oziroma 98 odstotkov vseh testiranih –, ki so bila v prodaji v EU leta 2022, je vsebovala zakonsko dovoljene vrednosti ostankov pesticidov in so bila varna za uživanje, kaže poročilo evropske agencije za varnost hrane (Efsa). V nevladni organizaciji Pesticide Action Network (PAN) Europe pa že več let opozarjajo, da Efsa zavaja z optimizmom, saj ne upošteva učinka koktajla pesticidov. Tega vsebuje 41 odstotkov testiranih živil.