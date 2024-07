Francoska ragbista obtožena posilstva

Argentinski pravosodni organi so dva reprezentanta Francije v ragbiju obtožili posilstva, ki se je domnevno zgodil po tekmi Francije proti domači izbrani vrsti v Mendozi pred tednom dni. Športnikoma grozi do 20 let zapora.

Dvajsetletnega Huga Auradouja in 21-letnega Oscarja Jegouja so argentinske oblasti aretirale v ponedeljek v Buenos Airesu, potem ko jih je 39-letna Argentinka obtožila posilstva in fizičnega napada v hotelu v Mendozi, kjer je bivala francoska reprezentanca. Igralca ragbija ne zanikata spolnega odnosa z žensko, a vztrajata, da je ta bil sporazumen.

Tožilstvo ju je v petek uradno obtožilo kaznivega dejanja hujše oblike spolnega napada, za katero je zagroženo od osem do 20 let zaporne kazni. Prepeljana sta bila iz argentinske prestolnice v Mendozo, kjer se bosta zagovarjala. Uvodno zaslišanje, na katerem se bosta izrekla o krivdi, bo čez 10 dni.

Zagovornik obtoženih športnikov German Hnatow je zanikal, da je šlo za posilstvo. FOTO: Luis Robayo/AFP

Takrat bo tudi jasno, ali bosta za čas sojenja ostala za zapahi ali pa bosta lahko preselila v hišni pripor. V tem primeru bosta morala bivati v Mendozi in ne bosta smela nazaj v Francijo. Primer je po poročanju AFP šokiral javnost v Argentini in Franciji.

Žrtev je bila po besedah njene odvetnice fizično in spolno napadena. Večkrat je poskušala pobegniti iz hotelske sobe, v kateri sta ji obtožena povzročila številne telesne poškodbe, je še dejala.

Francoski odvetnik obeh igralcev je francosko javnost ob obsežnem medijskem pompu glede tega primera spomnil, da za oba velja domneva nedolžnosti. Njuni argentinski zagovorniki zanikajo trditve žrtve. Pravijo, da je ženska v spolni odnos privolila in da imajo dokaze, da je zapustila hotel brez poškodb.