Fury dan pred dvobojem izgubil otroka; Usik zbira denar za ukrajinske borce

Počasi se stopnjuje napetost pred povratnim boksarskim dvobojem med Oleksandrom Usikom in Tysonom Furyjem, ki bo 21. decembra v Rijadu. Ukrajinec je 18. maja premagal Britanca in postal absolutni svetovni prvak v težki kategoriji, saj je prvi združil vse štiri šampionske pasove.

Fury je zdaj razkril, da je njegova žena Paris le dan pred dvobojem imela spontani splav v šestem mesecu nosečnosti. »Ne iščem izgovorov, ampak bilo je zelo težko. Bil sem 6000 kilometrov stran. Ko mi je sporočila, da ne bo prišla v Savdsko Arabijo, sem vedel, da je nekaj narobe in da sva izgubila otroka,« je povedal Fury, ki v tragični novici ni iskal razloga za prvi poraz v karieri: »Sem časten človek. Kadar sem v ringu, odmislim vse drugo.«

Oleksandr Usik je prišel oblečen kot agent. FOTO: Matthew Childs /Reuters

Fury (36 let) in Paris (34) imata sicer sedem otrok, želela sta jih imeti 12, vendar morda ne bosta več poskušala. »Naporno je za njeno telo. Še vedno žalujeva in prezgodaj je reči, ali bova imela še kakšnega otroka,« je dejal Fury, ki je marca na družbenih omrežjih naznanil, da pričakuje otroka številka 8.

Tudi njegov tekmec Usik je na predstavitveni novinarski konferenci naredil močan vtis. Prišel je oblečen kot tajni agent, s seboj pa nosil črno aktovko. V njej je bila fotografija, na kateri je Furyju zadal enega od težkih udarcev. Tekmeca je prepričal, da se nanjo podpiše in razložil: »Zbiram sredstva za pomoč našim pogumnim vojakom v Ukrajini. Ta fotografija bi lahko dosegla lepo ceno,« je povedal veliki domoljub.

Fury se je podpisal na Usikovo fotografijo. FOTO: Matthew Childs/Reuters

Leta 2020 je ob ruski agresiji na Ukrajino želel opustiti boksarsko kariero in se pridružiti oboroženim silam, toda ukrajinska vlada in kijevski župan Vitalij Kličko sta ga prepričala, da več koristi za domovino naredi v ringu kot na fronti. Odtlej je premagal Anthonyja Joshuo in Furyja ter postal absolutni prvak.