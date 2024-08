Gajser peti v kvalifikacijah, Prado še dve točki bližje

Vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP Tim Gajser bo nedeljsko preizkušnjo v nizozemskem Arnhemu začel s petega izhodišča, ki si ga je priboril v kvalifikacijah. Prednost v SP pa je zdaj še dve točki manjša, saj je na tretjem mestu končal njegov najbližji zasledovalec, Španec Jorge Prado.

SP se z dirko na Nizozemskem preveša v sklepni del; po Arnehmu bodo namreč na sporedu le še preizkušnje v Švici, Turčiji, na Kitajskem in v Španiji. V začetku oktobra pa bo na vrsti še pokal narodov v britanskem Matterley Basinu. Gajserjevo vodstvo v SP se v zadnjih tednih počasi, a zanesljivo topi. Po dirki na Švedskem, kjer je bil za Pradom drugi, je na Nizozemsko prišel s 17 točkami naskoka.

Tokrat mu je Prado odščipnil še dve, saj je bil tretji. Povsem na vrhu sta končala domačin Glenn Coldenhoff in lanski zmagovalec na tem prizorišču, Francoz Romain Febvre, pred Gajserjem pa še en nizozemski adut Jeffrey Herlings, ki tudi še ni opustil načrtov za napad na letošnjo lovoriko. Po kvalifikacijah ima Gajser 763 točk, Prado 748, Herlings pa 716.

Odlični Ducati

Drugi slovenski predstavnik v MXGP Jan Pancar na Nizozemskem v kvalifikacijah ni nastopil tako dobro kot pretekli teden na Švedskem, ko je bil osmi in drugič v sezoni dobil točke za ta del tekmovanja. Tokrat je kvalifikacije končal kot 22. Tako je ostal pri 202 točkah v seštevku, kar ga uvršča na 14. mesto.

Dirka v Arnhemu pa ima za ljubitelje tega športa še dodaten mik. Na sceno se je namreč vrnil nekdanji svetovni prvak Antonio Cairoli. Izkušeni italijanski dirkač se je sicer upokojil pred dvema sezonama, toda premamila ga je ponudba italijanske ekipe Ducati.

Tovarna iz Borgo Panigaleja je sicer bolj znana na sceni motociklističnega SP, kjer njeni vozniki krojijo vrh že nekaj sezon, a so pri rdečih, kot kaže, tudi za motokros pripravili dober dirkalnik. Ob premieri je namreč Ducati takoj prišel do prvih točk, saj je Cairoli kvalifikacije končal na sedmem mestu in dokazal, da je še vedno sposoben priti na vrh v elitni konkurenci.

Prva vožnja dirke v Arnhemu v razredu MXGP se bo v nedeljo začela ob 14.15, druga pa ob 17.10.