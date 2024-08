Gajser tudi na Nizozemskem tik pod vrhom

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je dobil prvo vožnjo za veliko nagrado Nizozemske v razredu MXGP za svetovno prvenstvo v Arnhemu. Drugi je bil branilec naslova, Španec Jorge Prado, slovenski adut Tim Gajser pa je končal na četrtem mestu. Njegova prednost v seštevku SP pred Pradom je tako pred drugo vožnjo še nekoliko manjša.

SP se z dirko na Nizozemskem preveša v sklepni del, po Arnhemu bodo namreč na sporedu le še preizkušnje v Švici, Turčiji, na Kitajskem in v Španiji. Gajserjevo vodstvo v SP se v zadnjih tednih počasi topi. Po dirki na Švedskem, kjer je bil za Pradom drugi, je na Nizozemsko prišel s 17 točkami naskoka.

V igri tudi Jan Pancar

V kvalifikacijah, ki jih je dobil domačin Glenn Coldenhoff pred lanskim zmagovalcem Francozom Romainom Febvrejem, je Gajser izgubil še dve točki, saj je končal na petem mestu, medtem ko je bil Prado tretji. Prvo današnjo vožnjo je Gajser tako začel s 15 točkami prednosti, ta pa je po novem izgubljenem boju s Pradom še manjša in znaša le 11 točk. Pred drugo vožnjo, ki se bo v Arnhemu začela ob 17.10, ima Gajser 781 točk, Prado 770, Herlings pa 741.

Jan Pancar FOTO: AMZS

Coldenhoff je dobro začel današnjo prvo vožnjo in si privozil nekaj prednosti pred Pradom. Španec je hitro opravil z Nizozemcem, ta mu je sicer vmes vrnil udarec, in se odpeljal zasledovalcem. Gajser je bil po startu šesti preden je hitro prišel mimo Febvreja, po nekaj poskusih pa še mimo Švicarja Jeremyja Seewerja. Ni dolgo trajalo, da je najboljši slovenski motokrosist prehitel še Norvežana Kevina Horgmoja na tretjem mestu. A Slovenec do konca ni zdržal kot tretji, mimo se je odpeljal Herlings, ki je bil na domači progi v zaključku zelo hiter. Slednji je nato prišel še mimo rojaka Coldenhoffa, pred koncem pa tudi mimo Prada.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar, v kvalifikacijah 22., je v prvo vozil okoli dvajseterice, na koncu pa je zasedel 20. mesto. Nekaj časa je bil 18. za Italijanom Antoniem Cairolijem. Nekdanji svetovni prvak se je sicer upokojil pred dvema sezonama, toda premamila ga je ponudba italijanske ekipe Ducati.