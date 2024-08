Prado z nevarnim manevrom vzel zmago Gajserju v prvi vožnji

Razburljiva prva vožnja za VN Švedske v Uddevalli se je končala z zmago svetovnega prvaka Jorgeja Prada (GasGas), drugi je bil vodilni v motokrosističnem razredu MXGP Tim Gajser (Honda), tretji pa Romain Febvre (Kawasaki). Jeffrey Herlings (KTM) je bil razočaran na petem mestu. Izkazal se je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar, ki je z osmim mestom izenačil najboljšo uvrstitev v najmočnejšem razredu. Druga vožnja se bo začela ob 17.10.

Na trdi progi smo videli presenetljiv začetek. Najboljše je štartal domači dirkač Isak Gifting z netovarniško yamaho. Na veselje navijačev je vodil štiri kroge, preden ga je prehitel Jeremy Seewer (Yamaha). Gajser je začel na četrtem mestu, na štartu je s proge izrinil Herlingsa, ki je padel na 12. mesto, je sam pa nadaljeval previdno in v četrtem krogu krogu prehitel Febvra in kmalu zatem še Giftinga.

FOTO: Honda Racing

Seewerja ni takoj napadel, prehitel pa ga je v osmem krogu in prevzel vodstvo. Toda zadaj je bil zelo razpoložen Prado, ki se je po slabem štartu z 11. mesta prebil do zmage, ko je v 13. krogu sedem minut pred koncem v zavoju skočil pred Slovenca in vodstva ni več izpustil iz rok. Ko sta vodilna prišla v cilj, se je zdelo, da Gajserju ni bil všeč prehitevalni manever Španca, saj bi lahko prišlo do trka.

Gajser, ki je zmagal v kvalifikacijah in osvojil novih 10 točk, ima zdaj pred Pradom v skupnem seštevku 22 točk prednosti, pred Herlingsom pa 55. V naslednjih dveh tednih bosta še dve dirki, v nedeljo VN Nizozemske.