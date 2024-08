Vodilni Gajser v skalnati Uddevaali meri na zmagovalni oder

Po dveh tednih premora se v svetovnem prvenstvu motokrosistov začenja ključni del sezone, sledijo tri zaporedne dirke, na katerih si bo morda Tim Gajser že privozil odločilno prednost v lovu na šesti naslov svetovnega prvaka.

V nedeljo bo VN Švedske v Uddevalli, 15. dirka od 20. Do konca meseca sledita VN Nizozemske in VN Švice. Gajser (Honda) ima 24 točk prednosti pred branilcem naslova Jorgejem Pradom (GasGas) in 38 pred Jeffreyjem Herlingsom (KTM), ki bo želel pred domačo VN še zmanjšati zaostanek.

Gajser ne bo pogrešal mivke. FOTO: Honda Racing

Gajser je bil nazadnje na mivki v Lommlu četrti, v Uddevalli je precej drugačna proga, hribovita in skalnata. Kot takšna bi morala bolj ustrezati slovenskemu asu. »V Uddevalli sem že zmagal, ampak to je bilo že kar nekaj let nazaj. V Lommlu se mi ni izšlo po željah, toda pred tem sem bil v Loketu prvi, kar samo potrjuje, kako hitro se lahko spremenijo stvari. Zdaj vso energijo usmerjam na Švedsko. Če bom vozil, kot znam, sem prepričan, da bom spet stal na zmagovalnem odru,« je optimističen Tiga243, ki si obeta precej točk tudi v sobotnih kvalifikacijah (17.25).

Tiga243 trdno drži rdečo tablico. FOTO: Honda Racing

Prva vožnja za VN Švedske bo v nedeljo ob 14.15, druga ob 17.10. Tekmoval bo tudi Jan Pancar, ki je trenutno 15. v skupnem seštevku.