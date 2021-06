Gajserja bodo v novo sezono MXGP ponesli domači navijači

Tim Gajser bo za ogrevanje pred začetkom nove sezone svetovnega prvenstva MXGP tudi tekmoval na progi v Radizelu.

V soboto bo na radizelski progi druga dirka državnega prvenstva v motokrosu. Po uspešno izpeljani uvodni dirki v Dolini pod Kalom se v soboto obeta nova razburljiva preizkušnja za točke prvenstva Slovenije.Dirka v organizaciji AMD Orehova vas bo na najbolj znani slovenski progi za motokros, na radizelski stezi, kjer se bodo lahko tekmovalci prvič predstavili tudi navijačem.



Dogajanje na progi se bo na dan dirke začelo že ob 7. uri zjutraj, ko bo vodstvo tekmovanja opravilo prvo kontrolo. Radizelska velja v dirkaških krogih za kraljico motokrosističnih prog in večina tekmovalcev jo dobro pozna, a vseeno lahko marsikomu povzroči obilo preglavic, saj je zelo razgibana in zahtevna. Direktor dirke Aljoša Brdnik je za Avto-moto zvezo Slovenije (AMZS) pojasnil, da je zadovoljen s pripravo proge in v soboto pričakuje zanimivo dirko, v kateri ne bi smelo manjkati atraktivnih bojev za čim boljša končna mesta.

Negativni test ali potrdilo

Posladek na dirki bo tudi nastop aktualnega svetovnega prvaka v razredu MXGP Tima Gajserja. Zanj bo ta preizkušnja pomemben pokazatelj, kako dobro je pripravljen, saj ga prihodnji konec tedna že čaka prva dirka za točke svetovnega prvenstva v Orljonoku v Rusiji.



Vodstvo tekmovanja je pridobilo dovoljenje za prisotnost 3000 gledalcev, a prireditelji prosijo za razumevanje, saj bodo gledalci lahko na prizorišče vstopali le skozi spodnji vhod, ker morajo biti tekmovalci s spremljevalci in tehničnim osebjem po navodilih in priporočilih NIJZ v mehurčku. Za vstop na dirko pa morajo obiskovalci izpolnjevati pogoje PCT (negativni test, potrdilo/dokazilo o cepljenju ali prebolevnosti).

