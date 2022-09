Gorenjka uživala v Sloveniji, Primorka na grških valovih

V nadaljevanju preberite:

Med smučarkami, ki nestrpno pričakujejo sezono in sta se zategadelj posebej razveselili nedavnih priprav na snegu v Argentini, kamor se je slovenska reprezentanca odpravila prvič po treh letih, sta Meta Hrovat in Ana Bucik. Slednja je v prejšnji sezoni storila opazen korak navzgor in je zdaj med najboljšimi slalomistkami na svetu, Kranjskogorka pa je že sodila v izbrano elito veleslalomistk, vendar v zadnji olimpijski sezoni ni uresničila visokih osebnih ciljev in pričakovanj športne javnosti. Zaupali sta nam tudi, kako sta poleti polnili svoje baterije in kaj sta počeli med dopustom.