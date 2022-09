Govoriti o maščevanju za poraz je zame primitivno

Medtem ko je bil prejšnji selektor slovenske odbojkarske reprezentance Mark Lebedew gospod, ki s pretiranim povzdigovanjem glasu ni bil povsem na ti, je novi, Romun Gheorghe Creţu, pravi Balkanec. Tudi na vprašanja sedme sile zna pikro odgovoriti in s tem le potrjuje, da je pravi odbojkarski vseved. Klobuk dol! Seveda je po četrtfinalni zmagi na svetovnem prvenstvu z Ukrajino s 3:1 spet imel povedati veliko zanimivega.

Odlično ste se ujeli s svojimi varovanci, čeprav ste šele 18 dni pred začetkom mundiala prevzeli vlogo slovenskega selektorja.

»Te fante poznam že dolgo, od trenutka, ko so kot poklicni odbojkarji začeli svojo športno pot. Vedno sem vedel, da lahko dosežejo neverjetne rezultate, prikimaval sem ob njihovih uspehih v preteklosti – z dejstvom, da igrajo kot ekipa. Vedno so imeli kakšnega aduta s klopi, Tonček Štern tokrat proti Ukrajini ni imel najboljšega dneva, toda vedeli smo, da lahko v primerjavi s tekmecem naredi razliko. Tu je tudi karakter ekipe, vse, kar postorimo, postorimo skupaj. Ne da sem sam zdaj nekaj izumil, že prejšnji trenerji so izkoristili kakovosti te ekipe.«

Slovenska igra se je po izgubljenem uvodnem nizu proti Ukrajini stabilizirala z vstopom podajalca Gregorja Ropreta na igrišče.

»To je kakovost slovenske reprezentance, vsak igralec je zmožen pomagati ekipi. Ta je takšna že vrsto let, le včasih jih je treba opomniti, da nimamo igralca, ki bo dosegel 40 točk, pač imamo 14 fantov, od katerih vsak lahko prispeva eno in skupaj zmagamo. Ukrajinci nas z ničemer niso presenetili, a pri tehnični izpeljavi naših blokov – vsi vedo, da sem pri tem zahteven – ni bilo pri postavitvi rok vse čisto, točke so dosegali po naših napakah. Na začetku smo igrali le na moč, napadali po napačnih smereh, denimo na nasprotnega igralca, ki je visok 212 cm ali kolikor že pač je. Skozi zid se ne da iti, menjave so prinesle drugačno energijo, popravili smo distribucijo žog, čeprav vsaka ni bila ravno idealna.«

Glavni slovenski mož stroke zna za dobrobit rezultata tudi umiriti strasti. FOTO: Leon Vidic

Predsedniku Odbojkarske zveze Slovenije Metodu Ropretu ste pred SP navrgli, da v Stožicah kot trener ne izgubljate.

»No, te obljube nisem stoodstotno uresničil, izgubili smo proti Franciji, a vsem smo pokazali, da je Slovenija tukaj in da ima velike zmožnosti. V polfinalu in v boju za kolajne v Katovicah bomo naredili vse, kar je v naši moči.«

Polfinalni tekmec v soboto bo Italija, v lanskem finalu evropskega prvenstva je Slovenija izgubila z njo.

»Govoriti o maščevanju za ta poraz je zame primitivno. Živimo v letu 2022, gre za trenutke, tisti poraz se je zgodil v nekem trenutku lanskega leta v Katovicah. Obe reprezentanci sta imeli priložnost za zmago, ta se je nagibala enkrat na eno, enkrat na drugo stran, takrat sem tudi bil v dvorani. Tokrat bo vse malce drugače, mladi fantje iz italijanske ekipe imajo za seboj lepo število tekem v sezoni, a tudi Slovenci. Moji fantje vedo, da je zdaj drugi trenutek, ne tisti, v katerem se je nekaj dogodilo pred tem. V bistvu sem zelo zadovoljen, da so nas Ukrajinci v četrtfinalu stisnili ob zid, v tem temnem kotu, kot to rad pravim, ti nihče ne more pomagati. V takšnih trenutkih na plan pride tisto najboljše, kar imate v sebi. Tokrat smo pokazali pravi značaj. Biti pred svojimi navijači in slišati naokoli, da je bila Ukrajina le presenečenje z zmago v osmini finala proti Nizozemski ... Naj vas opomnim, da so imeli v tekmi skupinskega dela s Srbijo nekaj smole. Vedeli smo, da bodo proti nam tvegali v igri, to je bilo dobro za nas, saj so nas prisilili, da smo dali najboljše od sebe.«

V letečem krožniku za žlahtni let Slovenska odbojkarska reprezentanca je z uvrstitvijo v polfinale svetovnega prvenstva močno izboljšala uvrstitev s svojega debitantskega mundiala pred štirimi leti, takrat je bila 12. V jutrišnjem polfinalu v dvorani Spodek (v prevodu leteči krožnik) v Katovicah se bo pomerila z Italijo, azzurri so Slovenijo na lanskem evropskem prvenstvu ugnali v finalnem srečanju prav v Katovicah. Slovenci so že vodili z 2:1 v nizih (22, - 20, 20), varovanci selektorja Ferdinanda De Giorgija pa so zadnja dva dobili s 25:20 in 15:11 ter se veselili naslova starocelinskega prvaka.

Ste si »azzurre« ogledali pri četrtfinalnem obračunu s Francijo?

»Veste, že pred leti sem nehal hoditi na tekme, imam računalnik, na njem si lahko neomejenokrat ogledam denimo eno in isto akcijo. Ni mi treba izgubljati energije v dvorani, že na računalniku si ogledam veliko tekem.«