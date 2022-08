Gruzija ni bila dorasla

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Tbilisiju premagala gruzijsko izbrano vrsto s 3:0 (-17, -12, -23) in pričakovano vknjižila tri točke v skupini D v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Na lestvici so Slovenke s tekmo več skočile na prvo mesto. Po dveh zmagah proti Avstriji (3:0, 3:2) imajo osem točk in so blizu uvrstitve na EP, ki bo prihodnje leto potekalo v Belgiji, Italiji, Estoniji in Nemčiji. Na drugem mestu ima dve točki manj od slovenske izbrane vrste Azerbajdžan, ki je dvakrat premagal Gruzijo. Z osvojeno točko je na tretjem mestu Avstrija, brez pa je Gruzija na dnu v skupini D. V nedeljo bosta obračun tretjega kroga odigrali še reprezentanci Azerbajdžana in Avstrije.

Slovenke so dvoboj proti Gruziji začele nekoliko zadržano, a se je hitro izkazalo, da je kakovostna razlika med izbranima vrstama velika. Po vodstvu domačink z 8:4, so varovanke Marca Bonitte z delnim izidom 10:2 hitro stvari postavile na svoje mesto. Čeprav so se Gruzijke enkrat še približale na točko zaostanka (13:14), dvomov o zmagi v prvem nizu ni bilo. Drugega so Slovenke začele bolje, do večje razlike pa prišle po treh zaporednih točkah za vodstvo s 14:9. Prednost je nato le še rasla, niz pa je Sloveniji pripadel s 25:12.

Gruzija : Slovenija 0:3 (-17, -12, -23) Volleyball Arena Tbilisi, 270 gledalcev, sodnika Niewiarowska (Poljska), Sarikaya (Turčija). Gruzija: Gaprindašvili 4, Kačitadze, Sanadze, Ulumbelašvili 9, Beriašvili 2, Diasamidze 1, Muškudiani, Kobiadze, Žgenti, Caucidze 8, Lobzanidze, Čerčvadze, Kalandadze 14, Čumburidze; Slovenija: Mazej, Pogačar 2, Eržen 4, Zatković 10, Šiftar 19, Najdič 2, Velikonja Grbac 7, Pucelj, Boisa 1, Grubišič-Čabo, Lorber Fijok 8, Planinšec 10, Milošič.

Tretji niz je bil precej bolj izenačen, kot je sprva kazalo. Hitro so Slovenke povedle s 4:0, nato vodile tudi za šest (15:9), a nato nerazumljivo popustile. Domačinke so ujele priključek in celo dvakrat povedle s točko, kar je razjezilo tudi Bonitto na slovenski klopi. Slabša igra v drugi polovici tretjega niza pa vseeno ni pustila posledic, saj je Darja Eržen po uspešnem napadu zapečatila usodo Gruzijk za 25:23 in končnih 3:0. Naslednja tekma Slovenke čaka naslednjo soboto, ko se bodo v Bakuju pomerile z Azerbajdžanom. Nato sledita še domači tekmi proti Azerbajdžanu (7. september) in Gruziji (10.).