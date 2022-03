Hamilton navdušen nad Willom Smithom

Sedemkratnemu svetovnem prvaku v formuli 1 Lewisu Hamiltonu (Mercedes) letos ne gre po načrtih, po desetem mestu Savdski Arabiji, za katerega sploh ni vedel, ali prinese kakšno točko, pa mu je dan polepšala novica, da je Will Smith prejel oskarja za vlogo v filmu Kralj Richard, v katerem igra Richarda Williamsa, očeta teniških zvezdnic Serene in Venus Williams.

»Vsi smo ju občudovali na igrišču, a nismo zares vedeli, kaj vse sta morali prestati, da sta prišli na vrh. Za vsakim uspešnim športnikom je nekdo, ki verjame vanj in mu daje navdih. Will je to odlično osvetlil,« je bil navdušen prvi temnopolti dirkač v F1, ki ima podobno zgodbo in ga je na vrh pripeljal oče Anthony.

Serena in Venus Williams sta odraščali v revnem Comptonu v Kaliforniji in izkusili mnoge rasne ovire in predsodke, preden sta osvojili 30 naslovov za grand slam. Sestri sta bili na razglasitvi oskarjev in sta zaploskali Smithu, ki je med govorom zajokal.

Hamilton se seveda ni odzval na Smithovo zaušnico Chrisu Rocku na podelitvi. Serena Williams pri 40 še vedno lovi 24. veliki slam, s katerim bi ujela legendarno Margaret Court.