Hamilton ne popušča niti v Italiji, številka 100 že povsem blizu

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Emilije Romanje v Imoli. Stezo na dirkališču Enza in Dina Ferrarija je za 99. najboljši štartni položaj premagal v času 1:14,411 in bil malenkost hitrejši od dirkačev Red Bulla, Mehičana Sergia Pereza in Nizozemca Maxa Verstappna.



Razlike pri vrhu so bile izjemno majhne. Perez je za sedemkratnim svetovnim prvakom zaostal 35 tisočink sekunde, Verstappen pa 87, potem ko je v prvem sektorju napravil večjo napako. Hamilton je tako še na 30. različni stezi v karieri prišel do »pole positiona«, le en najboljši štartni položaj pa mu manjka do jubilejne stotice. Zmagovalec prve dirke v sezoni v Bahrajnu bo v nedeljo lovil še 97. zmago v karieri.

Začetek eno uro prej zaradi pogreba princa Philipa

Do desetega mesta so se zvrstili še Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes), Lando Norris (McLaren-Mercedes), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) in Lance Stroll (Aston Martin). Štirikratni svetovni prvak Sebastian Vettel (Aston Martin) je bil 13., dvakratni prvak Fernando Alonso (Alpine) pa 15.



Kvalifikacije so se začele eno uro prej od predvidenega urnika, zaradi spoštovanja do kraljeve družine in pogreba britanskega princa Philipa, soproga britanske kraljice Elizabete II. Druga preizkušnja letošnje sezone bo na vrsti v nedeljo ob 15. uri.

