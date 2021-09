Hamilton šele četrti, leteči Holandec z repa

Britanec Lando Norris (McLaren) si je privozil najboljši startni položaj pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 v ruskem Sočiju. Iz prve vrste bo začel še Španec Carlos Sainz (Ferrari), medtem ko je bil branilec naslova, Britanec Lewis Hamilton (Mercedes), šele četrti. V deževnih razmerah in na mokri stezi se je ob koncu kvalifikacij najbolje znašel McLarnov dirkač, ki je pri 21 letih tako prvič v karieri dosegel pole position.



Hamilton pa je pred koncem zadnjega dela kvalifikacij ob vožnji v boks zadel zaščitni zid, na njegovem dirkalniku so zato morali zamenjati nos, a nazadnje Britancu ni uspelo zadržati mesta na vrhu. V drugi vrsti mu bo na startu delal družbo še rojak, Williamsov dirkač George Russell. Vodilni v seštevku sezone, Nizozemec Max Verstappen, danes sploh ni dokončal kvalifikacij, opravil je le nekaj testnih krogov v prvem delu. Zaradi menjave motorja, v petek so v njegovi ekipi že četrtič v sezoni zamenjali pogonsko enoto njegovega bolida, bi namreč ne glede na dosežek v kvalifikacijah moral dirko začeti z zadnjega mesta. Po pravilih lahko brez kazni posameznemu dirkaču v dirkalnik v sezoni namestijo samo tri pogonske enote.



Iz tretje vrste bosta nedeljsko dirko, start bo ob 14. uri, začela Avstralec Daniel Ricciardo (McLaren) in Španec Fernando Alonso (Alpine), medtem ko je drugi Mercedesov voznik, Finec Valtteri Bottas, danes končal na sedmem mestu. V seštevku sezone pred 15. preizkušnjo v Rusiji vodi Verstappen z 226,5 točke, drugi je Hamilton z 221,5, tretji pa Bottas s 141 točkami.

