Hamilton vrača udarec, v šprinterske kvalifikacije s prvega mesta

Britanec(Mercedes) je bil najhitrejši na petkovih kvalifikacijah za veliko nagrado Velike Britanije v Silverstonu. S časom 1:26,134 minute je bil hitrejši od Nizozemca(Red Bull) in Finca(Mercedes). Sedemkratni svetovni prvak bo s prvega mesta začel sobotno šprintersko dirko.Vodstvo formule ena namreč preizkuša nov način dirkaškega konca tedna. Sobotna šprinterska dirka bo namreč nadomestila običajne kvalifikacije. S tem želijo poskrbeti za več dogajanja na stezi za gledalce. Novost je prvič na sporedu prav v Silverstonu. V soboto bo najprej na vrsti drugi prosti trening (13.00), nato pa se bodo ob 17.30 dirkači pomerili na skrajšani dirki, dolga bo 17 krogov oziroma okoli 100 km.Končni vrstni red sprinterske dirke bo dal tudi startne položaje za običajno nedeljsko dirko za VN Velike Britanije (16.00), obenem pa bodo najboljši trije dobili nekaj točk za seštevek svetovnega prvenstva. Zmagovalcu bodo pripadle tri, drugemu dve in tretjemu ena točka.V današnjih kvalifikacijah, v katerih so morali dirkači uporabiti zgolj najbolj mehko različico gum, je slavil Hamilton, a s tem ne bo prišel do 101. "pole positiona" v karieri. Ta naziv bo pripadel zmagovalcu sobotne šprinterske dirke. Na njej bodo lahko dirkači za razliko od prehodnih preizkušenj izbrali katerokoli od treh različic pnevmatik za ta konec tedna. Tako bo tudi za nedeljsko dirko.Poskusno uvajanje pravil bo znova na vrsti na VN Italije, tretjič pa predvidoma na eni od neevropskih dirk, ki so ostale na koledarju letošnje sezone. Verstappen, ki je v kvalifikacijah zaostal 75 tisočink sekunde, je sicer dobil štiri od zadnjih petih dirk in ima 32 točk prednosti v skupnem seštevku pred Hamiltonom. Nedeljska dirka je razprodana in bo prva pred polnimi tribunami v času pandemije novega koronavirusa.