Hrastničan hrabro na Kitajski zid

Biti v kitajski družbi kot edini predstavnik iz drugih dežel, je seveda velika namiznoteniška čast, a hkrati tudi odgovornost, kako vštric z mojstri loparja iz Kitajske. To je na drugem turnirju svetovne serije v Laškem na svoji koži občutil Darko Jorgić, je pa najboljši slovenski igralec udeležbo na elitnem tekmovanju ponosno in z zravnano glavo končal v polfinalu. Hrastničan na koncu ni zadržal napadov s kitajske strani, preboj med najboljša dva posameznika turnirja mu je preprečil 17. igralec sveta Wang Chuqin. Ta je čast velesile rešil z zmago s 4:1 (8, -10, 5, 4, 10).

Jorgić, 23. igralec sveta in povrh vsega četrtfinalist olimpijskih iger, proti mlademu Kitajcu ni imel pravega proti orožja, a dvorano Tri lilije je lahko zapustil tekmovalno zadovoljen. Izpolnil je svoj cilj, ki si ga je zadal pred nastopi, prebil se je med zadnje štiri in bil tam edini starocelinski predstavnik, stopnjo pred tem, v četrtfinalu, pa je tudi premagal kitajskega igralca Zhou Qihaoja. Slednjega je ugnal drugič v karieri. Slovenski adut, ta je na lestvici mednarodne zveze sto mest pred kitajskim predstavnikom, je bil tokrat na robu poraza, lovil je zaostanek z 1:2 v nizih in z izidom 3:7 v četrtem. A še pravočasno se je povsem osredotočil na nalogo, si v seriji priigral šest točk in posel s 3:2 (-7, 8, -5, 8, 9) uspešno privedel do konca.

Zdaj na SP

Nova kitajska ovira v polfinalu Wang Chuqin pa ni dovolila takšnega zasuka. »Ni kaj, tekmec je bil boljši. Je igralec, ki se lahko pomeri z vsakim svetovnim mojstrom in tudi legendarni Ma Long v dvoboju z njim ne bi bil povsem prepričan v zmago. Napovedal sem uvrstitev v polfinale in lahko sem zadovoljen, še posebej, ker se je igralo na domačih tleh. Prve dvoboje sem se še lovil, a vseeno zmagoval. V polfinalu sem odigral še malce bolje kot preostale dvoboje, vendar ne dovolj dobro, da bi premagal Wanga,« je ocenil Darko Jorgić. »Ves čas je igral hitro in agresivno. Nisem našel rešitve za prve žogice in pri servisu, kot da sem bil preveč pasiven,« je strokovno dodal mladenič, ki ga od 23. t. m. čaka svetovno prvenstvo v ZDA.