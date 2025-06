Zarjavela Janja se bo za seulski vrhunec najprej naoljila na Tirolskem

V nadaljevanju preberite:

Dosedanji del sezone svetovnega pokala v športnem plezanju ni prinesel presežka slovenski reprezentanci, tu in tam kakšen finale, stopničke so bile previsoko. Razlog je tudi v tem, da je vse tekme izpustila najboljša na svetu Janja Garnbret. Dvakratna olimpijska prvakinja si je privoščila najdaljši premor v karieri, ki pa ga je prekinila v Innsbrucku, kjer se bodo plezalci do konca tedna merili na balvanih in v težavnosti. Bo prisotnost Korošice navdihnila tudi 11 ekipnih kolegov in kolegic, da bodo na Tirolskem še bolj opozorili nase?

Kaj sta povedala selektor Gorazd Hren in Janja Garnbret? Kdo bo zastopal Slovenijo?