Janjo bi rad večkrat videl, pri njej se je včasih bolje ugrizniti v jezik

V nadaljevanju preberite:

V Velenju očitno rastejo odlični trenerji. Branko Tamše je v rokometu osvojil največ naslovov državnega prvaka. Robert Hrgota bedi nad slovenskimi orli, ki premikajo mejnike. Iz metropole Šaleške doline pa prihaja tudi dolgoletni selektor Slovenije v športnem plezanju Gorazd Hren. Za premikanje po oprimkih je navdušil slovensko športno kraljico Janjo Garnbret, prvo ime slovenske reprezentance, pred katero je nova sezona z jesenskim vrhuncem na svetovnem prvenstvu v Seulu.

Pred tem bo znova tudi zadnja tekma svetovnega pokala v Kopru, ki je v odsotnosti še vedno neuresničenega projekta Nacionalnega plezalnega centra postal slovenska meka športnega plezanja. Hren si obeta uspešno sezono s prebojem nekaterih mladih adutov.

Kaj je v intervjuju za Delo povedal Gorazd Hren? Kdo bo letos zastopal slovensko reprezentanco? Kaj je novega glede osrednjega plezalnega centra? Kaj se je spremenilo, odkar je športno plezanje olimpijska panoga, kako se bodo delile kolajne v Los Angelesu? Kako je v Sloveniji s hitrostnim plezanjem. Kako poteka sodelovanje med Hrenom in Romanom Krajnikom, trenerjem Janje Garnbret? Kako je s financami? Kako Hren usklajuje športno in družinsko življenje in kaj mu daje energijo po skoraj desetih letih na mestu selektorja ...