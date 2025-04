Janjo Garnbret razveselila novica iz Švice

Slovenska reprezentanca v športnem plezanju je na novinarski konferenci na sedežu Planinske zveze Slovenije predstavila ekipo in cilje v novi sezoni in ob začetku novega olimpijskega cikla. Vrhunec bo septembra, ko bo v Seulu svetovno prvenstvo, zadnjo tekmo svetovnega pokala pa bo pred tem gostil Koper. Še vedno je odmevala včerajšnja novica iz Švice, kjer je sedež MOK, da bodo na prihodnjih olimpijskih igrah v Los Angelesu leta 2028 na voljo šest kompletov kolajn, po ena na vsako disciplino (hitrost, balvani, težavnost) na spol.

Spomnimo, na OI v Tokiu, kjer je športno plezanje postalo olimpijski šport, je štela samo kombinacija vseh treh disciplin, zmagovalka pa je bila Janja Garnbret. Lani so v Parizu hitrostno plezanje ločili, zmagovalka kombinacije in balvanov pa je bila spet Garnbretova. Korošica bo imela v Kaliforniji čez tri leta lepo priložnost, da svojo olimpijsko bero oplemeniti z dvema zlatima odličjema, saj je že vrsto let najboljša tako na balvanih kot v težavnosti.

Slovenska reprezentanca si obeta dobro sezono. FOTO: Jože Suhadolnik

»To je odlična novica. Vesela sem, da so discipline povsem ločili, tako je tudi prav. Zdaj bo motivacija samo še toliko večja,« je bila kot vselej nasmejana Garnbretova, ki bo v letošnji poolimpijski sezoni manj tekmovala in se bolj posvetila plezanju v naravni skali. Nastopil bo samo na dveh tekmah svetovnega pokala, v Innsbrucku in Kopru, njen glavni cilj pa bo svetovno prvenstvo, kjer bo želela obogatiti svojo bero osmih zlatih kolajn.

Mia Krampl je dvakratna olimpijka. FOTO: Jože Suhadolnik

»Več bom plezala v skali, kjer je drugo okolje in kjer se sprostim, hkrati pa kaj novega naučim. A hkrati želim ostati v stiku s plastiko, saj sem tekmovalka po duši. Glavni cilj je SP, Koper je vedno poseben, Innsbruck pa eno mojih najbolj priljubljenih prizorišč,« je povedala Garnbretova in pohvalila dosežek prijateljice in tekmice, Američanke Brooke Raboutou, ki je kot prva ženska preplezala smer 9B+ (Excalibur v Arcu).

Luka Potočar je vesel, ker se bo lahko posvetil predvsem težavnosti. FOTO: Jože Suhadolnik

Slovensko reprezentanco bodo poleg Garnbretove sestavljali Mia Krampl, Jennifer Buckley, Rosa Rekar, Sara Čopar, Vita Lukan, Julija Kruder, Lana Skušek, Lučka Rakovec in Katja Debevec, ki je napovedala svojo zadnjo sezono; pri fantih so Luka Potočar, Anže Peharc, Lovro Črep, Milan Preskar, Timotej Romšak in Zan Lovenjak Sudar. Trenerski štab sestavljajo selektor Gorazd Hren ter trenerji Luka Fonda, Domen Švab in nova okrepitev Anže Štremfelj.

Anže Peharc je specialist za balvansko plezanje. FOTO: Jože Suhadolnik

Svetovni pokal se bo začel 18. t. m. na Kitajskem in končal 6. septembra v Kopru. Glavna sprememba je na balvanih, namesto cone in vrha bodo tekmovalci zdaj zbirali točke, na vsakem balvanu bo 10 in 25 točk, te pa se zmanjšajo s številom poskusov.