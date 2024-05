Italijan kljub padcu najhitrejši v Barceloni

Svetovni prvak v motociklizmu Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP v Barceloni. Na drugem mestu je končal vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), tretji je bil še en Španec Marc Marquez (Gresini Ducati).

Bagnaia je po padcu na sobotni šprinterski dirki tako vendarle končal na vrhu in se spet vključil v boj za skupno zmago, kjer pa ima veliko prednost Martin. Ta je danes vodil večji del dirke, a ga je šest krogov pred koncem Bagnaia prehitel in vodstvo obdržal do cilja.

Na zadnjo stopničko se je nekaj krogov pred koncem prebil nekdanji svetovni prvak Marc Marquez, ki je prehitel rojaka Aleixa Espargaroja, sicer zmagovalca sobotne šprinterske dirke. Naslednja preizkušnja bo že naslednji konec tedna v italijanskem Mugellu.