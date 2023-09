Izganjalec duhov Tim Gajser spravil demone v škatlo in poslal jasno sporočilo

V nadaljevanju preberite:

Kot eden od junakov filmske uspešnice Izganjalci duhov (Ghostbusters, 1984) Tim Gajser uspešno premaguje demone iz preteklosti in jih zapira v kovinske škatle. Večkrat so mu jo zagodli.

Kar te ne ubije, te okrepi. Petkratni svetovni prvak v motokrosu uteleša to znano življenjsko krilatico. V karieri je imel ob vseh vzponih tudi nekaj padcev, večinoma povezanih s poškodbami. Zadnja, ki jo je staknil 19. februarja v Pietramurati in po kateri so mu operirali zlomljeno stegnenico, je bila zanj največja preizkušnja doslej.

Iz nje je izšel še močnejši in odločnejši, kar je pokazal s popolno predstavo na VN Velike Britanije, zadnji dirki sezone 2023. Sploh druga vožnja v Matterley Basinu je bila jasno sporočilo tekmecem, da bo v sezoni 2024 glavni kandidat za osvojitev naslova svetovnega prvaka.

Kaj sta povedala Tiga243 in njegov šef Marcus Pereira de Freitas iz Honde? Kakšne so bili odzivi na družbenih omrežjih? Kako je potekalo okrevanje 27-letnega junaka iz Pečk?