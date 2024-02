Janja Garnbret na Krasu posadila drevesa

Najboljša športna plezalka na svetu Janja Garnbret je vneta zagovornica ohranjanja narave in je sprožila iniciativo, v okviru katere bo do leta 2027 po vsej Sloveniji posajenih 4000 dreves. Zlata olimpijka je na goriškem Krasu posadila 1000 dreves in tako nadaljevala akcijo, ki jo je izvedla leta 2022 na domačem Koroškem.

»Zmanjšanje ogljičnega odtisa je zelo pomembno, a lažje je o tem govoriti, kot kaj storiti. S svojim načinom življenja bom najverjetneje ostala nad povprečno porabo, zato želim narediti prave korake na področjih, kjer je to mogoče,« je pojasnila večkratna svetovna prvakinja, ki ni naključno izbrala Krasa, kjer je požar pred dvema letoma prizadel več kot 3700 hektarjev gozdov.

Pri delu so ji pomagali učenci. FOTO: Moritz Klee

»Vesela sem, ker so se nam pri sajenju pridružili učenci tamkajšnje osnovne šole. Videti njihovo iskrico v očeh je nekaj navdihujočega tudi zame in zato sem optimistična, da bomo akcijo uspešno izvajali tudi v prihodnje,« je dodala Janja, ki se sicer pripravlja na olimpijske igre v Parizu, kjer bo poleti branila zlato kolajno.