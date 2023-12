Najboljši v letu 2023 Janja Garnbret, Tadej Pogačar in nogometaši

Športna plezalka Janja Garnbret, kolesar Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca Slovenije med ekipami so najboljši športniki leta 2023 po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (DŠNS). Za najbolj obetavno mlado športno osebnost je bil v Cankarjevem domu v Ljubljani razglašen nogometaš Benjamin Šeško, nagrado za fair play je prejel smučarski skakalec Anže Lanišek, za najboljše med športniki invalidi pa so bile izbrane slovenske reprezentantke v odbojki sede.

Pogačar je v glasovanju 121 novinark in novinarjev dobil 267 točk, drugi je bil njegov kolesarski tekmec Primož Roglič (166), tretji pa košarkarski zvezdnik Luka Dončić (101). Garnbret je zmagala zelo prepričljivo s 336 točkami, druga je bila atletinja Tina Šutej (107), tretja judoistka Andreja Leški (75). Med ekipami sta bili prvi dve le tri glasove oddaljeni druga od druge, nogometna reprezentanca je bila s 44 glasovi pred moško odbojkarsko reprezentanco (41).

Vrstni red glasovanja – ekipe: 1. Moška nogometna reprezentanca 44 glasov, 2. Moška odbojkarska reprezentanca 41, 3. Moška ekipa v smučarskih skokih 21 (Jelar, Kos, Lanišek, Zajc), 4. Ženska teniška reprezentanca 9, 5. Moška košarkarska reprezentanca 4, 6. Mešana ekipa v smučarskih skokih 2.

Prireditev je že več kot dve desetletji v Cankarjevem domu

Prireditev DŠNS že več kot dve desetletji obeležuje v Cankarjevem domu v Ljubljani z neposrednim prenosom na Televiziji Slovenija. Na letošnji so se spomnili tudi velikanov pred in po razglasitvi samostojne Slovenije, med katerimi so bolj dobitniki olimpijskih kolajn, ki pa še niso dobili Bloudkove nagrade. Najvišja državna priznanja za šport bodo poslej dobili po nedavni spremembi zakonodaje, ki jo je državni zbor potrdil z vsemi glasovi navzočih poslancev.

Janja Garnbret FOTO: Matej Družnik

Bloudkove nagrade na primer še niso dobili prvi dobitniki medalj z zimskih OI v samostojni Sloveniji in bronasti v Lillehammerju leta 1994 Jure Košir, Alenka Dovžan in Katja Koren Miklavec ter tudi judoistka Anamarija Velenšek in smučarska tekačica Vesna Fabjan. Omenjeni so bili med letošnjimi podeljevalci.

Vrstni red glasovanja – moški: 1. Tadej Pogačar 267, 2. Primož Roglič 166, 3. Luka Dončić 101, 4. Kristjan Čeh 75, 5. Timi Zajc 37, 6. Benjamin Savšek 33, 7. Rajmond Debevec 14, 8. Matej Mohorič 9, 9. Luka Božič 9, 10. Toni Vodišek 8, 11. Žan Kranjec 3, 12. Anže Lanišek 2, 13. Darko Jorgić 1, 14. Jan Oblak 1

Voditelja tokratnega osrednjega športnega dogodka v državi ob koncu leta sta bila športni novinar Anže Bašelj in voditeljica ter pevka Flora Ema Lotrič. Plesno in glasbeno so dogodek dopolnili Bolero in njegove tri velike skupine, ki so v zadnjih letih osvajale svetovne in evropske naslove.

Tadej Pogačar FOTO: Jose Jordan/AFP

Prvaki so nastopili za prvake, ki jih je z orglami na oder povabil organist in čembalist Tomaž Sevšek Šramel, leta 1988 prejemnik druge nagrade na evropskem tekmovanju mladih orglavcev. Režiser je bil Jaka Krivec ob pomoči Roka Škodlarja, scenograf Ivo Koritnik, za video vsebine pa je skrbela Stella Ivšek.

Vrstni red glasovanja – ženske: 1. Janja Garnbret 336, 2. Tina Šutej 107, 3. Andreja Leški 75, 4. Ema Klinec 60, 5. Ilka Štuhec 43, 6. Ema Kozin 42, 7. Nika Križnar 20, 8. Anita Horvat 11, 9. Tyra Barada 11, 10. Maruša Mišmaš Zrimšek 8, 11. Eva Terčelj 5, 12. Jekaterina Vedenejeva 5, 13. Nika Prevc 2, 14. Alenka Artnik 1.

Priznanja DŠNS za najboljše športnike je izdelala Skupina SIJ, Slovenska industrija jekla, in jih je oblikoval Luka Tratnik. DŠNS je prireditev tudi letos organiziralo z Radiotelevizijo Slovenija in Olimpijskim komitejem Slovenije, ta je ob tej priložnosti podelil tudi svoja najvišja priznanja v olimpijskem letu, velike statue, plakete pa so dobili trenerji teh športnikov.