Janja Garnbret, Vita Lukan in Luka Potočar

V današnjem (20.00) finalu četrte tekme svetovnega pokala v težavnostnem plezanju v francoskem Brianconu bodo nastopili trije slovenski plezalci. V petkovem večernem polfinalu so si finale priplezale Janja Garnbret in Vita Lukan v ženski konkurenci ter v moški Luka Potočar, ki je poleg Američana Jesseja Grupperja edini osvojil polfinalni vrh smeri.

Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret, ki je v letošnji sezoni zmagala na vseh treh tekmah za svetovni pokal v težavnostnem plezanju, je v drugi smeri kvalifikacij osvojila vrh in skupno dosegla drugo mesto. Tudi v polfinalu je končala druga, kjer je dosegla višino 43.

V finalu najprej fantje, nato dekleta

V finale se je prebila še Vita Lukan, ki je z višino 38+ dosegla sedmo mesto. Za las je finale zgrešila Lučka Rakovec, ki je polfinalni nastop končala na devetem mestu (35+). V ženskem polfinalu sta nastopili še Mia Krampl, ki je bila v kvalifikacijah druga najboljša Slovenka, polfinale pa končala na 13. mestu (32), in Sara Čopar, ki je bila 21. (21).

Luka Potočar FOTO: Jean-pierre Clatot/AFP

Do polfinala se ni uspelo prebiti še trem plezalkam. Lana Skušek je kvalifikacije končala na 40. (22+, 25+), Lucija Tarkuš na 41. (20, 27+) in Tjaša Slemenšek na 46. mestu (22+, 24+). V moški konkurenci se je v finale prebil Luka Potočar, ki je v polfinalu osvojil vrh smeri in končal na drugem mestu le za Američanom Grupperjem, ki je prav tako osvojil polfinalni vrh.

Poleg Potočarja je v polfinalu od Slovencev nastopil Domen Škofic, ki je končal na 17. mestu (35+). Vsi ostali slovenski plezalci so obstali že v kvalifikacijah. Zan Lovenjak Sudar je bil 35. (28+, 29+), Milan Preskar 40. (12+, 33+), Gregor Vezonik 47. (23, 28), Martin Bergant 56. (22+, 27+) in Matic Kotar 72. (10, 27+).

Finalne preizkušnje s tremi Slovenci se bodo začele drevi ob 20. uri z moškim finalom, po katerem sledi še ženski.