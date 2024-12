Janja Šegel zaradi poškodbe na SP z zamudo

Slovenska plavalka Janja Šegel si je tik pred odhodom na svetovno prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Budimpešti poškodovala hrbet. Kot je sporočil njen trener Matija Medvešek, bo Šeglova izpustila uvodna dneva tekmovanj. Izmed petih disciplin bo, če jo bodo fizioterapevti »sestavili«, nastopila le na 50 m hrbtno in 200 m prosto.

Na prvenstvu, ki se bo začelo v torek, nastopajo še Peter John Stevens (50 m prsno), ki se s to tekmo poslavlja od aktivne športne poti, finalistka zadnjega tovrstnega SP pred dvema letoma v Melbournu Katja Fain (200 m delfin, 400 m mešano) in kranjski olimpijec Sašo Boškan (200, 400 in 800 m prosto).