Janja že za uvod favoritinja

S tekmo v balvanih v Meiringenu v Švici se bo konec tedna odprla letošnja sezona svetovnega pokala v športnem plezanju. Slovenska odprava na švicarski balvanski uverturi v sezono bo številčna. V petkovih kvalifikacijah se bo merilo 13 Slovencev, šest v moški in sedem v ženski konkurenci, vključno s prvo favoritinjo za zmago Janjo Garnbret.

Glavni trener slovenske članske vrste Gorazd Hren je skupaj s trenerjema Luko Fondo in Domnom Švabom v ekipo za Meiringen, poleg olimpijske prvakinje Garnbretove, povabil še Saro Čopar, Mio Krampl, Lučko Rakovec, Vito Lukan, Katjo Debevec in Julijo Kruder. V moški konkurenci bodo Slovenijo v Švici predstavljali Martin Bergant, Matic Kotar, Gregor Vezonik, Zan Lovenjak Sudar, Jernej Kruder in Anže Peharc.

»Sezona je pred vrati. Do konca junija, ko se bo začela sezona v težavnosti, nas čaka serija tekem v balvanih. Ob svetovnem pokalu bo v središču pozornosti avgustovsko evropsko prvenstvo v Münchnu, ko upam, da se bomo uvrstili v zadnji del tekmovanja za novo kombinacijo balvani-težavnost. Ta bo tudi na olimpijskih igrah v Parizu 2024,« je dejal selektor Hren.

Pred odhodom v Švico sta najboljšo formo prikazala Garnbretova in Kruder, ki sta minuli konec tedna slavila v balvanih na prvi tekmi državnega prvenstva Slovenije v Log-Dragomerju. Zlata olimpijka je na tekmah v Meiringenu že dvakrat zmagala, v letih 2021 in 2019, leta 2018 pa je bila druga. Števec zmag v svetovnem pokalu lahko tako že v soboto poviša na 32.

Festival plezanja v slikovitem Haslitalu v Bernskem višavju se bo začel v petek s kvalifikacijami, v soboto bosta na sporedu ženski polfinale in finale, v nedeljo pa še moški polfinale in finale.