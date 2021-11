Janji Garnbret uspelo nekaj, kar ni še nobeni plezalki

V začetku novembra je v Oliani v Španiji kot prva ženska na svetu na pogled preplezala smer, ocenjeno z 8c, ter nato podvig še ponovila, so objavili na spletni strani Planinske zveze Slovenije. Janja Garnbret je letos postala prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Na tekmi svetovnega pokala v Kranju je dosegla tudi 31. zmago v svetovnem pokalu, kolikor jih ni nobena druga športna plezalka ali športni plezalec.

Sedemkratna svetovna prvakinja, si je po koncu tekmovalne sezone privoščila kratke plezalne počitnice v priljubljenem španskem plezališču Oliana. Tam je v začetku novembra preplezala dve smeri 8c, najprej Fish Eye in manj kot 48 ur kasneje še American Hustle. Obe smeri je preplezala na pogled, kar pomeni, da je vzpon opravila v prvem poskusu v neznani smeri, brez predhodnih informacij.

Prva po Jujiju Hirajami leta 2004

Težavnost 8c je trenutno najtežja smer, ki jo je na pogled preplezala ženska. Garnbretova je prva in za zdaj edina, ki ji je to uspelo, medtem ko je v klubu 8b+ na pogled devet športnih plezalk, med njimi Slovenki Maja Vidmar in Vita Lukan, ki je ta mejnik dosegla oktobra letos. O mejniku Garnbretove so prvi poročali na spletni strani Planetmountain.com, kjer so zapisali, da je kot prvi moški smer 8c na pogled preplezal Juji Hirajama leta 2004, po 17 letih pa je ta podvig kot prvi ženski uspel še Slovenki Garnbretovi.

»Pravzaprav nisem nikoli pomislila, da bi poskusila preplezati 8c, a kasneje istega dne sem se odločila, da bom vseeno poskusila Fish Eye. Brez pritiska, samo plezanje. Enako je bilo z American Hustle, pač se je zgodilo samo po sebi,« je v pogovoru za Planetmountain.com dejala 22-letna Garnbretova.

»To je bil moj prvi obisk Oliane. Že v preteklosti sem želela iti tja in preizkusiti smer, a je moj trener Roman Krajnik rekel, da naj jo prihranim za poskus na pogled. Rekla sem v redu, potem pa se je zgodilo. Plezala sem brez pritiska, samo plezala sem. Prvi dan sem preizkusila nekaj drugačnih, lažjih smeri, preden sem poskusila nekaj težjega,« je še dejala Korošica.

»Počutila sem se super dobro, zelo sproščeno in osredotočeno. Nisem se predala paniki, če nisem takoj videla sekvence gibov pred seboj, bila sem zelo mirna. Mislim, da sem plezala precej hitro in počivala tam, kjer se mi je zdelo primerno. Zadnji del je bil zelo zahteven in tam bi lahko padla kadarkoli, a sem ostala mirna in počasi ugotovila pravo zaporedje,« je še dejala.