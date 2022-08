Janji Šegel v Rimu 6. mesto

Slovenska plavalka Janja Šegel je v finalu na 100 m prosto na evropskem prvenstvu v Rimu zasedla 6. mesto s časom 54,48. Naslov prvakinje si je priplavala Nizozemka Maritt Steenbergen s 53,24, srebro je dobila Francozinja Charlotte Bonnet (53,62), bron pa Britanka Freya Anderson (53,63).

V četrtkovem polfinalu je plavalka Fužinarja z Raven na Koroškem s časom 54,57 zasedla 4. mesto v svoji skupini in skupni 7. čas. Za Korošico je to prvi finale doslej na velikem tekmovanju poletne sezone, obenem je to tudi prvi finale slovenskega plavanja na tem prvenstvu stare celine v italijanski metropoli. Sicer pa je pred njo še nastop na 200 m prosto, kar je njena udarna disciplina, tako da je odskočna deska zelo spodbudna.

»Glede na prijavljen izid in dejstvo, da sem plavala v finalu, sem zadovoljna, najbolj sicer z nastopom v predtekmovanju. Ampak dokazala sem, da sem hitra. V soboto me čaka moja paradna disciplina in tako kot na 100 metrov si želim tudi na 200 m prosto iti po stopničkah. najprej kvalifikacije, nato polfinale in finale,« je poudarila po lepem petkovem finalu naša reprezentantka.

Druga slovenska polfinalistka na 100 m prosto, radovljiška reprezentantka Tjaša Pintar, je nastopila v isti skupini kot Šeglova, s časom 55,58 je bila sedma, skupno pa je to pomenilo 11. dosežek v polfinalu.

Primož Šenica Pavletič pa je s časom 1:59,66 v svoji paradni disciplini 200 m hrbtno še za desetinko sekunde popravil že v kvalifikacijah dosežen osebni rekord, s katerim je v polfinalu zasedel 11. mesto. To je njegova najboljša uvrstitev na največjih tekmovanjih, za finale pa bi sicer moral biti za sekundo hitrejši.