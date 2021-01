Japonski premier prepričan, da olimpijske igre niso ogrožene

Japonski premier Yoshihide Suga kljub izrednim razmeram, ki jih je zaradi vnovičnega naraščanja števila okuženih z novim koronavirusom razglasil v četrtek, še vedno trdi, da julijske olimpijske igre v Tokiu niso v nevarnosti in da na njih športniki, njihovi spremljevalci, novinarji in obiskovalci ne bodo ogroženi.



Javno mnenje organizaciji iger še naprej ni naklonjeno, a Suga trdi, da se bo to do 23. julija, ko naj bi igre odprli, spremenilo: »Začetek cepljenja, ki ga načrtujemo v prvih dneh naslednjega meseca, bo razpoloženje spremenilo,« je manj kot 200 dni pred odprtjem iger prepričan Suga.



Enako pa menijo tudi prireditelji: »Ukrepi, ki jih je sprejel premier, bodo reči postavili v normalo. Izredno stanje bo ponudilo priložnost za popoln nadzor covida-19, mi pa priprave na igre normalno nadaljujemo,« so sporočili.



Olimpijske igre v Tokiu bodo med 23. julijem in 8. avgustom.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: