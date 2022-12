Je že legenda, z rekordom bi postal nesmrten

V nadaljevanju preberite:

Kraljica športov je le kraljica športov. In če športni podanik modrokrvni visokosti v enem letu z velikih tekmovanj prinese zlato in srebrno odličje, potem je ta zares pogumen vitez. In takšen je Kristjan Čeh. Najprej je 19. julija na svetovnem prvenstvu v Eugenu disk zalučal na 71,13 m in z rekordom prvenstev prigrabil zlato, 19. avgusta je v Münchnu na evropskem prvenstvu z 68,28 žlahtnemu izkupičku pridodal še srebro. Orjak iz Podvincev pri Ptuju se bo z velikim veseljem spominjal tudi letošnjega 21. maja v Birminghamu. Takrat je na mitingu diamantne lige atletsko orodje vrgel do 71,27 m, popravil svoj državni rekord in postavil deseti izid vseh časov.