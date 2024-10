Jezni Italijani so tepli, zdaj bodo pol leta počivali

Enota za integriteto vodnih športov (AQIU) je italijansko moško vaterpolsko reprezentanco suspendirala za šest mesecev. Kot poroča hrvaška tiskovna agencija Hina, je razlog za suspenz verbalni in fizični napad na uradno osebo po porazu proti Madžarski v četrtfinalu olimpijskega turnirja v Parizu.

Italijanski zvezi so izrekli tudi plačilo globe v višini 92.000 evrov, od tega mora zveza polovico zneska (46.000 evrov) plačati v 90 dneh, medtem ko bodo plačilo preostanka globe izvršili v primeru nove kršitve pravilnika. V tem delu je kazen pogojna in odložena do 17. oktobra 2026.

Italija je v četrtfinalu olimpijskega turnirja po izvajanju kazenskih strelov izgubila proti Madžarski. Eden ključnih trenutkov se je zgodil ob koncu druge četrtine, ko so sodniki izključili Francesca Condemija. Po mnenju Italijanov povsem neupravičeno. Italijani so po odločitvi sodnikov ponoreli, »pravico« pa so skušali izterjati po srečanju.

»Italijanski trener Sandro Campagna in nekateri igralci so po tekmi verbalno in fizično napadli sodnike in delegate na parkirišču pred bazenom,« so sporočili iz AQIU.

Zanimivo je, da je AQIU potrdil, da je bila poteza Condemija legitimna in da ga ne bi smeli izključiti. Vendar pa hkrati ugotavlja, da je italijansko ravnanje nesprejemljivo v katerem koli športu, še posebej pa škoduje svetovni podobi vaterpola.

Vodstvo italijanske vaterpolske zveze je priznalo kršitev kodeksa integritete vodnih športov, ki prepoveduje nasilno vedenje ter motenje, neposlušnost ali oviranje izvajanja tekem.

Campagna je tudi napisal pismo sodnikom in uradnikom, v katerem se je opravičil za incident, poroča AQIU.

Italijani zaradi kazni ne bodo mogli tekmovati v svetovnem pokalu. Bodo pa lahko nastopili na svetovnem prvenstvu v vodnih športih, ki bo na sporedu julija.