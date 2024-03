Jorge Martin na VN Katarja dobil prvo šprintersko dirko sezone

Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je bil najhitrejši na prvi šprinterski preizkušnji razreda motoGP v sezoni svetovnega prvenstva. V Lusailu je lanski podprvak v okviru velike nagrade Katarja ugnal Južnoafričana Brada Binderja (KTM) in Španca Aleixa Espargaroja (Aprilia). Klasična dirka bo v nedeljo ob 18. uri.

Za Martina, ki je bil prvi že v popoldanskih kvalifikacijah, je bila to jubilejna deseta šprinterska zmaga v karieri. Preostalih devet je dobil v sezoni 2023, ko so to novost vpeljali v spored koncev tedna. Na nedeljski dirki bo lovil šesto zmago v kraljevskem razredu.

Martin je danes za slabo sekundo ugnal Binderja, ki je v tesnem razpletu za drugo mesto ugnal Espargaroja. Svetovni prvak zadnjih dveh sezon, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), je končal na četrtem mestu. Mesto za njim je pristal šestkratni svetovni prvak razreda motoGP, Španec Marc Marquez (Gresini Ducati).

Dirka razreda motoGP se bo v nedeljo začela ob 18. uri. V prvi vrsti bosta ob Martinu začela še Espargaro in Italijan Enea Bastianini (Ducati). Bagnaia bo štartal v drugi vrsti kot peti, ob njem bo kot šesti Marc Marquez.

Še pred kraljevsko preizkušnjo bosta na vrsti dirki razreda moto3 (15.00) in moto2 (16.15).