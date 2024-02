Radi bi dirkali z motorji, ne z letali na dveh kolesih

V nadaljevanju preberite:

Pred vrati je že 76. sezona motociklističnega svetovnega prvenstva – začela se bo 10. marca z veliko nagrado Katarja –, po zadnjih uradnih testiranjih v Maleziji pa številni dirkači priznavajo, da ne vedo, kje se jih drži glava zaradi neskončnega preizkušanja tehničnih novosti. To še posebej velja v elitnem razredu motoGP, v katerega moštva vlagajo največ denarja. Hit leta 2024 bodo očitno dodatki za boljšo aerodinamiko motorjev in še višje hitrosti.

Ko so pri Ducatiju leta 2016 začeli proučevati aerodinamiko svojih dirkalnikov na dveh kolesih, jih je Hondin podpredsednik Šuhej Nakamoto, ki je od leta 1984 skrbel za tehnični razvoj, opozoril, da se igrajo z ognjem. Zakaj? Zdaj z zanimanjem in zaskrbljenostjo spremlja, kako so se v zanko ujeli v svetu motoGP ... Zakaj so se pri KTM oprli na svoje avstrijske kolege iz moštva Red Bull v formuli ena? Zakaj šestkratni svetovni prvak kraljevskega razreda Marc Marquez ni naklonjen novemu trendu? Kaj po njegovem mnenju privlači gledalce na dirke?