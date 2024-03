Za Jorgeja Lorenza je Francesco Bagnaia robot in verjetno nepremagljiv

Najboljši motociklisti na svetu so vedno delovali po krutih zakonitostih profesionalnega športa: tudi zanje velja, da so toliko vredni, kot je težak njihov zadnji dosežek. Staro pravilo je pred sobotnim in nedeljskim začetkom 76. svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP v Katarju dober obet za Italijana Francesca Bagnaio, šampiona zadnjih dveh sezon in zmagovalca lanske zaključne preizkušnje v Valencii. Precej slabše možnosti pa pripisuje večini njegovih izzivalcev, tudi tistim, ki so se že povzpeli na prestol.

Bagnaia je končal lansko SP z rekordnim številom osvojenih točk (467), s sedmimi zmagami in 15 uvrstitvami med najboljšo trojico na 20 klasičnih dirkah. Pa vendar ne s preveliko prednostjo pred Špancem Jorgejem Martinom, ki je zaostal za 39 točk in bil v igri domala do konca. Tretji Ducatijev adut Marco Bezzecchi je bil tretji s 138 točkami manj od svojega rojaka. Razmerje sil na zimskih testiranjih ne obeta velikih sprememb na vrhu, prvakovo podaljšanje pogodbe za dve leti pa je dodatno pomirilo njegove delodajalce. V večini drugih moštev medtem vre, saj ne najdejo načina, da bi prekinili spiralo Ducatijevih uspehov in pomirili svoje zvezdnike, nezadovoljne zaradi tehničnega zaostanka.

Francesco Bagnaia je bil tudi lani prehiter za vse tekmece. FOTO: Jose Jordan/AFP

Med nergači že štiri leta izstopa šestkratni prvak motoGP, Marc Marquez (2013-14 in 2016-2019), ki se je moral lani sprijazniti s končnim 14. mestom. Po 11 sezonah pri Hondi zdaj išče izgubljeno srečo pri Ducatijevi satelitski ekipi Gresini Racing z enoletno pogodbo in lansko različico motorja. Le malo manj nestrpen je njegov španski rojak Joan Mir, prvak leta 2020, saj si je veliko obetal od lanskega prestopa iz Suzukija k Hondi, a je SP končal na 22. mestu. Francoza Fabia Quartararoja, šampiona 2021 in podprvaka 2022, pa mineva potrpljenje pri Yamahi, potem ko je lani na koncu zasedel 10. mesto s tremi tretjimi mesti kot vrhunci sezone.

22 dirkačev pričakuje začetek SP razreda motoGP z rekordnimi 21 postajami; prva je Katar.

Skrbi prepušča drugim

»Mi pričakujemo začetek SP v Lusailu v imenitnem razpoloženju. Skrbi in jezo prepuščamo drugim. Na testiranjih smo se odlično odrezali, v celoti smo uresničili pripravljalni načrt. Prepričan sem, da je ducati desmosedici GP24 že zdaj boljši od lanskega modela. Veliko mi pomeni tudi, da smo pravočasno dokončali večmesečna pogajanja o novi pogodbi in da se bom lahko odpravil na prvi štart s povsem jasnimi mislimi. Ducati me je želel zadržati, jaz sem želel ostati pri njem, zato vse skupaj niti ni bilo pretežko,« meni Francesco Bagnaia, ki mu trikratni prvak motoGP Jorge Lorenzo namenja vlogo jasnega favorita: »Je kot robot. Dva naslova sta mu dodatno okrepila samozavest in letos bo skoraj nepremagljiv.«

Do 17. novembra, ko se bo SP končalo, se lahko seveda zgodi marsikaj. Navsezadnje 22 dirkačev v kraljevski konkurenci kljub odpovedi VN Argentine čaka rekordnih 21 postaj, za primer morebitnega zapleta pa je kot rezerva pripravljena VN Madžarske. Kot zanimivost: tudi lani je sezono začelo 22 mož, a niti na eni preizkušnji niso nastopili prav vsi.