Jorgić po ogorčenem boju izgubil proti četrtemu igralcu sveta

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se na svetovnem pokalu v Macau po ogorčenem boju ni uvrstil v polfinale tega turnirja. Hrastničan se je prvič v karieri uvrstil v četrtfinale svetovnega pokala, kjer pa ga je pričakal razpoloženi tekmec. Četrti igralec sveta Kitajec Liang Jingkun je slavil z izidom 4:2.

26-letni Hrastničan je na turnirju v Macau, kjer so zbrani najboljši igralci sveta, v skupinskem delu tekmovanja premagal oba svoja nasprotnika, Novozelandca Alfreda Dela-Peno in nato še Tajvanca Čeng Džuija. V osmini finala je s 4:2 ugnal še An Jae-hyuna iz Južne Koreje.