Josef Newgarden še drugič zapored najhitrejši na sloviti dirki Indy 500

Američan Josef Newgarden je tako kot lani zmagal na legendarni nedeljski avtomobilistični dirki 500 milj Indianapolisa. Triintridesetletni dirkač je slavil v spektakularnem finišu dirke pred Mehičanom Patriciom O'Wardom, v 108. izvedbi dirke.

Novozelandec Scott Dixon je osvojil tretje mesto na dirki, ki so jo zaradi neurja v Indiani prestavili za štiri ure.

Josef Newgarden je po Brazilcu Heliu Castronevesu leta 2001 in 2002 prvi voznik v zadnjih 22 letih, ki je zmagal na dveh zaporednih dirkah.

Dirko na dirkališču Indianapolis Motor Speedway, 2,5 milje (4,02 km) dolgi ovalni stezi, so zaznamovali številni trki in spektakularen zaključek.

O'Ward, ki je bil drugi že leta 2022, je prevzel vodstvo v prvem zavoju zadnjega kroga, zdelo se je z idealnim časom, preden ga je Newgarden uspel znova prehiteti v tretjem zavoju.

»Ni boljšega načina za zmago na takšni dirki. Tudi mi moramo čestitati Patoju (Patricio O'Ward),« je Newgarden odgovoril v izjavi za televizijsko mrežo NBC.

»Je zelo zbran voznik. Lahko bi zmagal na dirki, a se je kovanec obrnil v našo korist in ponosen sem na našo ekipo.«

Da bi proslavil svojo zmago, se je Američan vrgel v množico, ki je nagradila njegovo potrpežljivost. Gledalce so zaradi slabega vremena sprva bili prisiljeni evakuirati z dirkališča.

»Težko najdem prave besede. Ponosen sem na naše delo,« je komentiral O'Ward. »Nekateri vozniki vozijo kot nori, večkrat smo bili zelo blizu odstopa.«

V razburljivi dirki je bilo kar 87 menjav vodstva s 16 različnimi vozniki. FOTO: Justin Casterline/Getty Images Via AFP

Novozelandski avtomobilski dirkač Scott McLaughlin, ki je dobil kvalifikacije, je zasedel šesto mesto, potem ko so navdušenci nad tem visokooktanskim avtomobilističnim športom lahko spremljali 87 menjav vodstva s 16 različnimi vozniki na 500 miljah, kar je približno 805 kilometrov.

Indianapolis 500 je tradicionalna vsakoletna ameriška dirka na ovalnem dirkališču Indianapolis Motor Speedway, ki je med sezonama 1950 in 1960 štela za prvenstvo formule 1.

Do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja je to bila povsem ameriška avtomobilistična dirkaška preizkušnja, ko je na njej zablestela le peščica dirkačev iz Evrope, med njimi Britanca Graham Hill (1966) in Jimmy Clark (1965). Trenutno dirka šteje za prvenstvo dirkalnikov IndyCar Series.

Velja za del trojne krone avtomobilističnega športa skupaj z dirkama 24 ur Le Mansa in dirko za veliko nagrado Monaka.