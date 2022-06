Joshua napovedal, da bo proti Usiku spet boksal krvoločno

Dvaintridesetletni Anthony Joshua (24:2, 22 nokavtov) se bo z Oleksandrom Usikom (19:0, 13 nokavtov) pomeril za pasove po verziji WBA, IBF in WBO, ki mu jih je Ukrajinec odvzel na štadionu Tottenhama v Londonu septembra lani. Usiku so sodniki soglasno podelili zmago, vse od takrat pa se šampiona nista več vrnila v ring.

»Njegova pričeska se je spremenila, na očesu ima brazgotino,« je bil na sredini novinarski konferenci dobro razpoložen Joshua, ki se je tako dotaknil poškodbe, s katero je Usik zaključil njun septembrski dvoboj. »Ko sem razmišljal za nazaj, je res, da sem poškodoval kar nekaj obrazov: Paul Butlin, Usik, razbil sem ustnico (Kubrata) Puleva. (Andyja) Ruiza sem le oplazil, on ne šteje, ker govorim o res razbitih obrazih. Te reči so mi všeč, nikoli nisem imel sloga, le prilagodil sem se. Ena mojih močnih plati je moja moč, a vedno sem želel slediti poti čistega boksarja, ne glede na prejete udarce, še posebej v želji po dolgi in uspešni karieri. Moraš imeti dobro obrambo, a odmaknil sem se od tiste krvoločne plati boksa, ko sem vedel, da lahko z udarci omamljam ljudi. Resnično pogrešam dni, ko sem poškodoval obraze ljudem in jim naredil škodo. Vesel sem, da se vračam k temu.«

Avgustovska revanša bo Joshuov 12. dvoboj za naslov svetovnega prvaka po letu 2016, ko je svetovni prestol zasedel z zmago nad Charlesom Martinom. A vseeno bo tokratni prihod v ring nekaj posebnega, saj je Joshua po septembrskem porazu končal sodelovanje z dolgoletnim trenerjem Robertom McCrackenom, ki ga je vodil še kot amaterja in mu pomagal do olimpijskega zlata v Londonu leta 2012. Na tokratni dvoboj z Usikom ga bo pripravil Robert Garcia.

»Kar se tiče tega, da Roba ni v ekipi, je vse 'kul'. Ni težav. Boks je boks ... Potrebovali smo spremembo okolja v tistem trenutku, zato je 'kul', ni težav,« je dodal Joshua. »Vedel sem, kaj želim storiti. Nisem bil prisiljen, to je bila moja lastna odločitev. Glede prvega dvoboja pa prisežem, da sem mislil, da bom zmagal. Videti sem bil kot Mohamed Ali. Res nisem dobil vtisa, da izgubljam, s tem pa ne želim kriviti nikogar. Zato sem, ko so razglasili ime zmagovalca, le debelo pogledal. To je bilo kasneje težko sprejeti. Zdaj, ko si dvoboj ogledam nazaj, mislim, da smo zmagali za tri runde.«