Kako dobro poznate slovenski in svetovni šport (70)?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu

Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sobotni izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.



Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (30. 12.):



1. B) Tomaž Razingar, Tomaž Vnuk; 2. B) AMD Lendava; 3. A) Bobby Moore, Luigi Riva.

A) Prva Slovenka med 15 v vseh alpskih disciplinah

B) Edina Slovenka na drugi progi v Zagrebu 2010

C) Najvišja slovenska uvrstitev v Zagrebu 2010

A) Na stopničkah ni bilo niti enega Avstrijca

B) Primož Ulaga je bil najvišje uvrščeni Slovenec

C) Sloviti Finec Matti Nykänen je padel

A) 95.000

B) 110.000

C) 125.000

1. Tudi pred 10 leti so se smučarji in smučarke zbrali v Zagrebu. Med slednjimi je zablestelas 6. mestom v slalomu si je v tej disciplini priborila štartno petnajsterico v nadaljevanju sezone. Kakšen je bil takrat njen dosežek?2. Tretjo tekmo novoletne skakalne turneje v Innsbrucku si je leta 1990 zapomnil predvsem, saj je takrat prvič osvojil točko za 15. mesto. Katera od trditev pa za to innsbruško predstavo ne drži?3. V prvih dneh novega leta 1975 je po svetu odmeval veliki nogometni derbi med Realom in Barcelono. V Madridu so se pod vodstvom trenerjagostitelji veselili zmage z 1:0, na tribunah je uživalo v spektaklu rekordno število gledalcev. Koliko se jih je takrat zbralo?