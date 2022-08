Kandidatov za prireditelja ZOI ne manjka

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je potrdil, da v svetu vlada izredno zanimanje za organizacijo zimskih olimpijskih iger 2036, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Bach ocenjuje, da je to sad reform, ki jih je Mok uvedel v zadnjih letih.

»Postopki so v polnem teku in lahko potrdim, da imamo že zdaj več kot 10 interesentov iz štirih kontinentov. Manjka predstavnik Oceanije, a za Brisbane bi bilo še malo prezgodaj. Upam, da se bo ta trend nadaljeval,« je dejal 68-letni Nemec in se tudi malce pošalil s svojo izjavo, saj je Brisbane gostitelj iger 2032.

Za Bacha je tematika še kako aktualna, saj se vnovič v kandidaturi resno pogovarjajo prav v Nemčiji, ki je igre nazadnje gostila leta 1972 v Münchnu. Zdaj so se po uspešni organizaciji združenih evropskih prvenstev prav Bavarci močno ogreli, da bi v regiji spet gostili najprestižnejše športno tekmovanje na svetu.